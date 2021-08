Nuova maglia color “rosso tango” per l’AS Monaco “griffato” dallo sponsor eToro

L’AS Monaco (Ligue1 Uber Eats), impegnato, nella prossima settimana, nei preliminari di UEFA Champions League (2021/22), ha ufficializzato le maglie gara. Per il 3° anno consecutivo proseguirà la collaborazione tecnica con il marchio Kappa (fornitore del materiale). In campionato non è partito nel migliore dei modi (ha perso in trasferta con il Lorient ed è 15° nella classifica provvisoria). In Champions affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk (gara 1 in casa il prossimo 17 agosto).

La maglia “Home” 2021-2022 presenta, per la prima volta, una nuova tonalità di rosso chiamata “rosso tango“. La tradizionale Diagonale (fu ideata dalla Principessa Grace di Monaco oltre 61 anni fa), sarà solo sul fronte maglia. Novità anche a livello sponsorizzativo: debutta come main partner il brand di trading online “eToro” (società multinazionale di social trading e brokeraggio multi asset con sedi legali a Cipro, Israele, Regno Unito, Stati Uniti e Australia).

Per la divisa da trasferta (Away kit) scelto un suggestivo grigio antracite strizzando l’occhio all’idea del carbonio, materiale tecnico molto utilizzato per la costruzione delle monoposto di Formula Uno.