Svelati i partner della maglia gara dell’Ascoli calcio (Serie B). La novità di Rabona mobile sul retro

“VINCERE INSIEME” è un evento speciale organizzato dall’area marketing dell’Ascoli calcio e rivolto ai partner commerciali extra regionali. Presso la location della tenuta “Il Crinale” (in località Castorano), si è svolta la presentazione del progetto “Ascoli Calcio e networking” con particolare attenzione alle strategie di crescita commerciale e allo sviluppo del business nel network (progetto quest’ultimo curato dall’imprenditore romano Andrea Di Maso, vicepresidente vicario del club marchigiano).

Durante la giornata di evento sono stati svelati i partner della maglia gara per la stagione 2021/22: il main sponsor Bricofer e il Second partner Fainplast (sponsor anche della selezione femminile), lo sleeve sponsor Ecotel, lo shorts sponsor Boero e il back jersey sponsor Rabona mobile, al debutto in bianconero.

Alla divisa classica bianconera, si affiancano quella nera con decorazioni oro, quella gialla e la blu royal per i calciatori di movimento; verde acqua con dettagli giallo fluo, arancione e verde bandiera le divise dei portieri. I calzettoni rossi, in omaggio allo storico presidente “Costantino Rozzi”, fanno parte integrante delle divise bianconere e nere.

Tra le novità commerciali l’ingresso del brand “Rabona mobile” sul retro della maglia dei bianconeri. Sarà il back jersey sponsor per la stagione 2021/22 (presente anche all’interno dei punti vendita Bricofer, main sponsor dell’Ascoli e azienda di riferimento del patron Massimo Pulcinelli). I vertici della compagnia telefonica (i fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro) hanno confermato l’interesse a sviluppare questa sponsorizzazione con l’obiettivo, nel temp,o di trasformarsi in azionisti di minoranza del club piceno.

Nell’ultima stagione, grazie ad un accordo con NGM, sono stati visibili sui Led di una decina di club, tra serie A, B e C. Precedentemente hanno sponsorizzato in serie B il Perugia calcio di Massimiliano Santopadre.