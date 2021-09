Nuoto: Europei Roma2022. Delegazione italiana a Budapest guidata dal direttore Bruno Campanile

Roma2022 is coming. Nel corso del congresso della Ligue Europeenne de Natation, presieduto da Paolo Barelli a Budapest, la delegazione italiana guidata dal direttore del Comitato di Roma 2022, Bruno Campanile, ha presentato lo stato di avanzamento dell’organizzazione dei Campionati europei di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, tuffi e tuffi dalle grandi altezze, che si svolgeranno nel Parco del Foro Italico e ad Ostia dal 10 al 21 agosto, e l’evento master che comprende anche la pallanuoto, coinvolgendo pure il centro federale di Pietralata Unipol BluStadium, in calendario dal 24 agosto al 4 settembre.

L’intervento del direttore Campanile (nella foto sopra) è stato preceduto dal video introduttivo di Roma2022, prodotto in tecnologia 5k con l’ausilio di droni e camere subacquee. La creatività intende raccontare con immagini spettacolari lo storico legame tra la città di Roma, sorta lungo le rive del Tevere, e l’acqua: fonte di ispirazione per opere ingegneristiche, architettoniche, culturali, artistiche e sportive.

La brochure allegata, introdotta dal messaggio di benvenuto del presidente del Comitato Andrea Pieri, approfondisce tutte le macroaree di lavoro in corso, tra cui la promozione dell’evento, le attività di selezione dei volontari ed il coinvolgimento delle scuole per la scelta della mascotte, il programma e le sedi di gara, la copertura televisiva e mediatica, la biglietteria, le procedure di ingresso in Italia, di accredito, l’accomodation e i trasporti tra venues e in città, il piano di sostenibilità votato all’inclusione, integrazione, buona amministrazione e trasparenza, l’offerta artistica e socio-culturale del territorio. (fonte: FIN)