Joma nuovo sponsor tecnico del Taranto Football Club 1927

Joma Sport e il Taranto FC (Serie C – girone “C”) hanno annunciato il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica fino al 2024.

Il Taranto FC e Joma Sport hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale il brand sportivo spagnolo, con sede a Portillo de Toledo e presente in modo capillare sui mercati di tutto il mondo, diventerà il nuovo sponsor tecnico dei RossoBlu a partire dal prossimo impegno di campionato di Lega Pro e per le prossime 3 stagioni sportive.

La Prima Squadra e tutte le formazioni del Settore Giovanile del Taranto FC vestiranno il materiale ideato e sviluppato dal Dipartimento Disegno e Sviluppo di Joma Sport in Spagna.

Per il Taranto FC l’accordo garantirà infatti la visibilità negli oltre 115 paesi in cui Joma è presente dal punto di vista commerciale, mentre per Joma la sponsorizzazione tecnica del Taranto FC consentirà di consolidare l’immagine del brand sul territorio.

A partire da questa stagione anche il Taranto Football Club 1927 entra pertanto a far parte dello JomaTeam, l’insieme delle squadre professionistiche, oltre 300 in tutto il mondo, di cui Joma è sponsor tecnico ufficiale.