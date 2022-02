Numeri in crescita per Discovery+ sull’onda dei Giochi olimpici di Pechino2022

Discovery ha annunciato record di ascolti ed engagement sulle proprie piattaforme digitali per i Giochi Olimpici Invernali, guidati dall’appeal crescente di discovery+, che ha fatto registrare un significativo aumento nei consumi e nel numero di nuovi abbonati rispetto a PyeongChang 2018.

I Giochi Olimpici Beijing 2022, che si sono conclusi domenica 20 febbraio, hanno fatto registrare per discovery+ un numero totale di nuovi abbonati pari a quasi il doppio rispetto a quello di PyeongChang 2018.

I visitatori complessivi in Europa delle piattaforme di Discovery sono stati più di 156 milioni, con oltre un miliardo di minuti di visualizzazione in streaming, un numero 19 volte superiore rispetto all’ultima edizione dei Giochi Olimpici Invernali. discovery+ e i servizi in streaming* di Eurosport, durante questi Giochi, hanno totalizzato un numero di utenti 8 volte superiore rispetto alla precedente edizione invernale, e gli stessi utenti hanno consumato più del doppio dei contenuti rispetto alla media, oltrepassando le 7 ore per utente. Lo stesso trend è stato osservato per i canali TV lineari, dove gli spettatori hanno guardato in media il 24% di contenuti in più rispetto a PyeongChang 2018. Eurosport.com e le sue edizioni locali hanno raggiunto oltre il doppio degli utenti se paragonati allo stesso periodo.

Dopo una grande partenza nella prima settimana, l’audience media dei canali lineari di Eurosport è rimasta solida e in linea con la scorsa edizione invernale, nonostante un calo in doppia cifra nell’utilizzo della TV se confrontato con il 2018. L’audience dei canali free-to-air di Discovery nei paesi nordici ha continuato a crescere: +88% in Norvegia, +83% in Svezia e +82% in Finlandia. I canali Eurosport hanno registrato un incremento significativo in termini di audience e share in diversi mercati chiave, tra cui Polonia (+36%), Romania (+23%) e Italia (+250%).

Jean-Briac Perrette, President & CEO, Discovery Streaming & International, ha detto: “Le Olimpiadi Invernali sono state un successo strepitoso per discovery+, per tutti i nostri canali e piattaforme in Europa. Discovery sta guidando l’adozione dello streaming a livello internazionale, pur mantenendo dei solidi ascolti sui canali tradizionali, riuscendo a garantire delle ottime performance in entrambi i segmenti. Ben oltre la metà dei nuovi abbonati alle Olimpiadi ha apprezzato anche i contenuti di intrattenimento offerti da discovery+; una testimonianza della crescita in termini di profondità e valore della nostra offerta. I nuovi utenti vengono coinvolti e rimangono con noi più a lungo, aumentando quindi significativamente il proprio lifetime value.”

Andrew Georgiou, President of Sports, Discovery, ha affermato: “Le Olimpiadi rappresentano uno straordinario esempio della capacità unica di Discovery di far crescere l’audience e l’engagement attorno agli sport e ai più grandi eventi al mondo. La formula vincente è quella di utilizzare la nostra visibilità su tutte le piattaforme, massimizzando la reach e offrendo ai consumatori l’opportunità di guardare i contenuti che scelgono, in ogni luogo.”

Discovery ha trasmesso i Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 in 50 mercati in Europa** attraverso 11 produzioni nazionali e con una copertura in 19 lingue diverse. È inoltre l’unico luogo in Europa che ha garantito l’accesso a ogni istante delle Olimpiadi, grazie a discovery+ e alle property digitali di Eurosport.

* Le Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 sono disponibili per la visione su discovery+ in Danimarca, Finlandia, Italia, Olanda, Norvegia, Svezia e Regno Unito. In tutti gli altri mercati europei, fatta eccezione per la Russia, Beijing 2022 è disponibile sulle property digitali di Eurosport.