Premier League (EPL) e Starhub firmano un accordo pluriennale per i diritti tv del mercato di Singapore

(di Emanuele de Laugier) – La English Premier League (EPL) ha firmato una partnership della durata di 6 anni per i diritti TV di Singapore con StarHub, il cui servizio di pay-TV fornirà la copertura di tutte le 380 partite di calcio della massima serie inglese a partire dall’inizio della stagione 2022/23.

Le cifre dell’accordo, tuttavia, non sono state comunicate.

Il colosso delle telecomunicazioni sostituisce come partner di trasmissione della Premier League nel paese asiatico il rivale Singtel, titolare dei diritti di trasmissione dal 2010/11 al 2021/22.

Anna Yip, amministratore delegato di Singtel, ha ammesso che la società è rimasta delusa per non essere riuscita a mantenere i diritti della PL. Inoltre, a Channel News Asia, ha dichiarato: “Il panorama del mercato delle pay-TV è cambiato radicalmente da quando abbiamo acquisito per la prima volta i diritti della Premier League. L’aumento delle piattaforme video OTT ha anche influenzato negativamente il valore del mercato delle pay-TV, alimentando la concorrenza per i diritti sportivi a livello globale, aumentando i costi e frammentando le fonti di trasmissione degli eventi sportivi”.

L’offerta di StarHub per la diretta delle partite del campionato inglese sarà disponibile su StarHub TV, servizio IPTV in abbonamento offerto dalla società di telecomunicazioni, e su StarHub TV+, piattaforma digitale per desktop e per dispositivi mobili.

Il colosso delle telecomunicazioni ha anche affermato che la sue funzionalità di visione digitale saranno disponibili anche per gli spettatori delle partite della Premier League. Quindi gli utenti avranno la possibilità di vivere esperienze visive con lo schermo diviso, con statistiche sulle prestazioni dal vivo e con replay su richiesta. I prezzi ufficiali di StarHub per il pacchetto del campionato inglese saranno rivelati a giugno.

Per la Premier League, il contratto per l’area di Singapore arriva dopo l’accordo di 6 anni, sempre a partire dalla stagione 2022/23, con Sky NZ per i diritti TV in Nuova Zelanda e dopo la partnership fino al 2025 con Now TV, piattaforma sussidiaria di HKT, per quelli ad Hong Kong.

Il mercato asiatico è particolarmente prezioso per il massimo campionato inglese perché i suoi accordi con Hong Kong, Singapore, India, Thailandia e Malesia hanno contribuito annualmente per un totale di 330 milioni di sterline durante il periodo dal 2019 al 2022.

Per il prossimo ciclo (2022-2025), la Premier League prevede di incassare 5.3 miliardi di sterline dai suoi contratti di trasmissione all’estero, con un aumento del 30% rispetto al triennio precedente. Questa cifra significa anche che, per la prima volta, la PL guadagnerà di più dagli accordi sui diritti internazionali rispetto a quelli nazionali.