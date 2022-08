Nord-Est Straightline è il nuovo main sponsor del team femminile NUFC

(di Eleonora Anselmo) – Il Newcastle United FC ha stipulato una nuova partnership con la società di costruzioni Nord-Est Straightline NE Ltd. L’azienda infatti sarà il main sponsor della squadra femminile. Le Merseyrail Ladies, appena promosse nell’ultimo campionato, militeranno nella FA Women’s National League Division One.

Straightline (che ristruttura alloggi in tutto il Nord-Est dell’Inghilterra) vuole essere al loro fianco nel momento di maggior successo per il calcio femminile. Il nome del marchio sarà presente sulla parte anteriore delle magliette a righe bianche e nere, a partire dalla prima di campionato, prevista per il prossimo 28 agosto.