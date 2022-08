Prosegue il sodalizio Scottish Rugby Union (SRU)-Macron

La Scottish Rugby Union (SRU) ha presentato i nuovi kit gara che saranno indossati nel corso della prossima stagione da tutte le Nazionali scozzesi maschili e femminili. Colori, tradizione e simboli sono presenti nelle nuove maglie realizzate da Macron in Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata (ovvero 13 bottiglie da mezzo litro riciclate per ogni maglia prodotta).

La nuova ‘Home’, in un’identica configurazione sia per la squadra maschile che per quella femminile, è blu navy con collo a polo in azzurro elettrico, stessa tonalità utilizzata sui bordi manica. Il pattern che caratterizza la nuova prima maglia della Nazionale scozzese è nel disegno presente sulle maniche e sulle spalle che è una rielaborazione, in grafica embossata, delle foglie del cardo, simbolo della Scozia e della Scottish Rugby Union. Il backneck è personalizzato con la grafica presente sulle maniche, il logo della SRU e il motto #AsOne.

Un altro interessante particolare grafico è presente sul fondo posteriore della maglia e si tratta, sempre in rilievo, del disegno di un antico logo della SRU con la scritta EST.1873, data di fondazione della Scottish Rugby Union. La maglia sarà indossata per la prima volta dalla squadra femminile scozzese alla Rugby World Cup, mentre la squadra maschile la indosserà durante le Autumn Nations Series 2022.

Il nuovo kit ‘Home’ puo’ essere acquistato esclusivamente negli Scottish Rugby Store al BT Murrayfield e a Queen St. a Glasgow o online su shop.scottishrugby.org e nello spazio dedicato a SRU su macron.com e sarà disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati Macron in tutto il mondo da martedì 30 agosto.

“Come scozzese e appassionato tifoso di rugby, ogni anno avere l’onore di essere coinvolto nel processo creativo delle maglie e della linea di abbigliamento della Scottish Rugby Union, è per me davvero il massimo. – ha commentato Ross Cook, Senior Sports Marketing Manager di Macron – Seguire lo sviluppo di questa collezione, integrando la grande storia di questo Paese e la sua tradizione rugbistica, assicurando nello stesso tempo che siano applicate nella produzione le ultime innovazioni tecnologiche, è davvero qualcosa di speciale e ritengo sia possibile solo grazie al forte rapporto di collaborazione che esiste con la Scottish Rugby Union. …forse sono un po’ di parte, ma penso sinceramente che questa maglia sia davvero la migliore”.

Julian Momen, CCO della Scottish Rugby Union, ha aggiunto: “Per il secondo anno consecutivo siamo lieti di vedere l’utilizzo di tessuti eco-friendly sia nelle maglie ufficiali che nelle repliche. Continuiamo ad avere un saldo rapporto di collaborazione con Macron e questo è dimostrato dalla qualità del design del nuovo kit ‘Home’. Il colletto è sempre stata una caratteristica popolare delle maglie scozzesi e speriamo che il suo ritorno sulle maglie trovi riscontro positivo tra i nostri tifosi. Non vediamo l’ora di vedere i nostri tifosi indossare la nostra nuova e sorprendente maglia sugli spalti, così come vederla indossata dai nostri giocatori di tutte le squadre nazionali che hanno davanti un anno davvero impegnativo ed emozionante, non ultima la squadra femminile che vestirà le nuove maglie nel corso della prima World Cup dal 2010”.