NIKE VEDE I RICAVI DEL IV TRIMESTRE CRESCERE DEL 96% (12,3 MILIARDI DI DOLLARI)

Il Nord America ha registrato ricavi record per l’azienda, in crescita del 141% su base annua a 5,38 miliardi di dollari. Con la riapertura dei mercati e il ritorno dello sport, anche la crescita digitale del Nord America ha continuato a essere forte, con un aumento del 54% rispetto all’anno precedente.

Le vendite digitali sono aumentate del 41% su base annua e sono aumentate del 147% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’utile netto totale per il periodo è stato di 1,5 miliardi di dollari, mentre l’utile diluito per azione è stato di $ 0,93, rispetto a una perdita netta per il quarto trimestre 2020 di $ 790 milioni e una perdita netta per azione di $ 0,51.

Nike ha anche rivelato i suoi ricavi per l’intero anno, che sono aumentati del 19% a 44,5 miliardi di dollari, con un utile netto annuale che ha raggiunto i 5,7 miliardi di dollari.

“Gli ottimi risultati di Nike in questo trimestre e nell’intero anno fiscale dimostrano il vantaggio competitivo unico di Nike e la profonda connessione con i consumatori di tutto il mondo”, ha affermato John Donahoe, presidente e amministratore delegato di Nike.“E’ stato un anno cruciale per Nike, poiché abbiamo dato vita alla nostra strategia di accelerazione diretta per i consumatori in tutto il mercato. Spinti dal nostro slancio, continuiamo a investire nell’innovazione e nella nostra leadership digitale per gettare le basi per la crescita a lungo termine di Nike”.

Matt Friend, vicepresidente esecutivo e chief financial officer di Nike, ha aggiunto: “Lo slancio del marchio Nike è una testimonianza delle nostre autentiche connessioni con i consumatori, della forza digitale e della continua esecuzione operativa. Mentre avanziamo nella nostra trasformazione digitale guidata dai consumatori, stiamo costruendo un nuovo modello finanziario che continuerà ad alimentare una crescita sostenibile e redditizia a lungo termine per Nike”.