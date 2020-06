Nike annuncia un contratto decennale con la calciatrice norvegese Ada Hegerberg

(di Felix Agresti de Philippis) – Come riportato oggi da diversi quotidiani, la star del calcio norvegese Ada Hegerberg (nella foto in primo piano) ha firmato un accordo storico con Nike, diventando la prima calciatrice della storia a stipulare un contratto di sponsorship a lungo termine (almeno 10 anni).

Il contratto che legherà il gigante dello sportswear americano e la centravanti in forza al Lione è l’ultimo passo verso la “parità di genere” in materia salariale. I termini completi ancora non sono stati resi noti, ma fonti straniere hanno anticipato che la ventiquattrenne norvegese guadagnerà un compenso a sei cifre all’anno per tutta la durata dell’accordo, avvicinandosi così alle offerte per i giocatori maschi al suo livello.

Ada Hegerberg, che gioca per l’Olympique Lione femminile ha vinto il Pallone d’Oro femminile inaugurale nel 2018 ed in seguito a questo riconoscimento ha stipulato contratti di sponsorizzazione con Mastercard, Danone Nations Cup e Hublot.

“Per me personalmente, questo è un passo avanti nella mia carriera, ma credo sia anche un passo in avanti per l’eguaglianza salariale tra donne e uomini. Anche per questo motivo ho deciso di accettare l’offerta, sperando che il mio sia solo il primo di una lunga serie di accordi del genere”, ha dichiarato la Hegerberg durante un’intervista. Difatti, negli ultimi anni, Nike ha sostenuto pubblicamente gli sforzi per ridurre la disparità di retribuzione tra uomini e donne, comprese diverse campagne pubblicitarie incentrate sul sostegno alle giocatrici della nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti e le loro richieste di una retribuzione equa dopo aver vinto i Mondiali femminili del 2019.

Fuori del mondo del calcio, il famoso marchio statunitense l’anno scorso ha annullato una politica di maternità che lasciava le atlete incinte e le neomamme a rischio di perdere il loro compenso. Nei nuovi contratti è stato introdotto un meccanismo che vieta qualsiasi riduzione di pagamento per un periodo consecutivo di 18 mesi durante la gravidanza di un’atleta.