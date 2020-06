Brasile, aiuti dalla Federazione di calcio per i club delle due massime serie

(di Linda Zanoni) – La CBF (la Confederazione Brasiliana di calcio) ha messo a disposizione R$ 115 milioni (ovvero 21 milioni di euro) per fronteggiare la crisi internazionale. Le società di Sèrie A si spartiranno in ugual misura una cifra di R$100 milioni e l’aiuto servirà per compensare le numerose perdite economiche che le squadre hanno dovuto subire per l’emergenza Covid-19. I club hanno perso le entrate derivanti dai broadcast e dalla vendita dei biglietti. Come evidenziato dal portale Palco23, le società di Série B, invece, si suddivideranno la restante cifra (circa R$ 15 milioni).

Al momento il Paese sudamericano sta facendo i conti con l’epidemia e si trova in una fase alquanto critica. Proprio per questo ancora non si conosce la data di inizio del campionato di calcio. Il Campeonato Brasileiro 2020 avrebbe dovuto partire il 3 maggio scorso ma per ovvi motivi è ancora tutto fermo. Per fronteggiare la crisi, quindi, la CFB è entrata in soccorso dei club aprendo una linea di credito. A questa, inoltre, si devono aggiungere altri 2,7 milioni di euro destinati a ciascuna squadra per il loro contratto con l’emittente “Globo” (per i diritti di trasmissione).