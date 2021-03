NFL E AMAZON IN ACCORDI PER UNA NUOVA PARTNERSHIP

Clienti in un pub assistono in tv ad un SuperBowl (NFL) - foto tratta dal web

(di Lorenzo Di Nubila) – La La National Football League (NFL) Amazon hanno intensificato il loro rapporto attraverso una nuova partnership più ampia per la merce che vedrà migliaia di prodotti resi disponibili sulla piattaforma e-commerce.

Amazon avrà a disposizione prodotti NFL di marchi come New Era, NFL Pro Line, Outerstuff e Fanatics, anche se non saranno inclusi gli articoli Nike, fornitore delle uniformi della Lega. Amazon ha già venduto prodotti NFL, ma la sua offerta è stata limitata. La piattaforma da ora presenterà prodotti come maglie replica, copricapo e articoli di tailgating.

La notizia dell’accordo arriva una settimana dopo che Amazon si è assicurata i diritti esclusivi per le partite del giovedì sera della NFL come parte dei nuovi accordi di trasmissione nazionale della lega dal 2023, per un totale di 100 miliardi di dollari. Secondo il portale Sportico, il contratto di Amazon con la NFL ha un valore di circa 1,32 miliardi di dollari all’anno.