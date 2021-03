UFFICIALIZZATA LA PARTNERSHIP TRA F1 E ZOOM

(di Lorenzo Di Nubila) – La Formula Uno ha annunciato la nuova collaborazione con Zoom Video Communications composta da molteplici attivazioni durante il prossimo FIA Formula One World Championship 2021. Come parte della partnership, Zoom metterà a disposizione servizi di comunicazione completi e sta lavorando con Formula Uno per fornire nuove opportunità di business e ospitalità attraverso esperienze sportive uniche durante e oltre la pandemia in corso.

Le due parti avevano già collaborato insieme per creare il Virtual Paddock Club durante la stagione 2020. Il Virtual Paddock Club continuerà per tutta la durata della campagna 2021, anche se alcune gare quest’anno consentiranno agli ospiti di unirsi al Paddock Club di persona e di utilizzare speciali Zoom Rooms in loco per condurre gli affari. Ben Pincus, direttore delle partnership commerciali in Formula Uno, ha affermato: “Siamo lieti di espandere la nostra partnership con Zoom dopo la nostra collaborazione per il successo del Virtual Paddock Club lo scorso anno. Zoom diventerà la piattaforma ufficiale di comunicazioni unificate della Formula Uno, con i suoi servizi che si espandono in tutto il business. Siamo entusiasti di continuare il nostro lavoro con Zoom e di continuare a innovare insieme”.