Neymar Jr. pronto a spiccare il volo per l’Arabia Saudita. Vestirà la maglia dell’Al-Hilal

Neymar Jr., 31 fantasista della nazionale brasiliana e del Paris Saint-Germain (Ligue1), è ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. Secondo i media sportivi francesi il club transalpino incasserà un assegno del valore di 150 milioni di euro, il verdeoro (nella foto in primo piano), invece, 100 milioni annui per almeno un biennale. Vestirà, in caso di chiusura, la maglia dell’Al-Hilal, tra i club più popolari della “Saudi Professional League” (l’equivalente della Serie A italiana). Il club “azzurro” attualmente secondo in campionato ha nel suo palmares 18 titoli nazionali, 10 Coppa del Re dei Campioni, 13 Coppe del Principe della corona saudita, 2 Supercoppe (a livello internazionale 4 AFC Champions League, 2 Supercoppe d’Asia e 2 Coppe dei Campioni arabe per club).