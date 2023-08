Eurovolley Femminile: Italia vincente all’Arena di Verona e in tv

Il match inaugurale del Campionato Europeo Femminile 2023 ha fatto registrare numeri importanti anche in tv. Ai 9mila spettatori accorsi all’Arena di Verona (sede dell’evento) per assistere ad Italia-Romania si sono infatti aggiunti 1.047.000 telespettatori,che hanno seguito il match in diretta su Rai 3. Un risultato che ha permesso di raggiungere l’8,8% di share.

Sotto il profilo sportivo l’Italia ha superato nettamente la Romania per 3-0 (25-19; 25-19; 25-15) conquistando così la prima vittoria nel torneo continentale. Le azzurre difendono il titolo europeo vinto nella finale di Belgrado di due anni fa.