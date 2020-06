Nasce FoodEconomy: storie di eccellenza italiana agroalimentare

Taglio del nastro per “FoodEconomy”, primo blog dedicato all’economia agro-alimentare, con l’ambizione di raccontare storie di eccellenza italiana (mercato “domestico” ed estero). Il nome (FoodEconomy) è una intuizione di Vittorio Angelaccio (co-founder di questo spazio di confronto online), imprenditore molisano, “adottato” dalla città di Firenze. E’ anche uno dei creatori (assieme al fratello Edmondo) del marchio “King of Truffles” (realtà isernina attiva nella lavorazione di prodotti a base di tartufo). In questo nuovo viaggio editoriale lo affiancherà Marcel Vulpis, giornalista economico romano attento agli effetti dell’economia all’interno alcuni specifici settori industriali. Da sempre attento allo sport (business), adesso al mondo del food.

Chi si aspetta l’ennesimo blog dedicato al cibo, inteso come ricette o esaltazione di aspetti culinari, resterà profondamente deluso. Sarebbe l’ennesimo spazio web di questo tipo e non siamo né chef, né giornalisti gastronomici.

Racconteremo/presenteremo piuttosto le aziende di successo dell’agro-alimentare tricolore, così come le case history più interessanti (in Italia e all’estero), gli scenari futuri o le innovazioni in ambito tecnologico (ma sempre in chiave economicaI. E’ ciò che ci interessa realmente, non tutto il resto, già trattato, commentato e raccontato, abbondantemente. in altri blog/siti.

L’industria alimentare italiana, secondo quanto rilevato dall’ICE, è la 2a del Paese, dopo quella meccanica. Il peso totale del fatturato agroalimentare (132 miliardi di Euro per l’industria alimentare; + 55 miliardi di Euro stimati per il primario agro-zootecnico) rappresenta l’11,3% sui 1.672 miliardi del PIL nazionale. Secondo il dossier 2016 di Eurostat “Agriculture, forestry and fishery statistics”, l’Italia si presenta come 2a potenza agricola dell’Unione Europea, con un fatturato nel 2015 di oltre 55 miliardi di Euro.

Secondo l’ultimo censimento generale dell’agricoltura (realizzato dall’Istat), in Italia risultano attive 1.630.420 aziende agricole e zootecniche. La Puglia è la regione con il maggior numero di aziende agricole (oltre 275mila), seguita dalla Sicilia (219mila), dalla Calabria (138mila), dalla Campania (137mila) e dal Veneto (121mila). In queste cinque regioni opera il 54,6% delle aziende agricole italiane.

