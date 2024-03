MSC Crociere si conferma “main partner” dell’AC Monza (Serie A)

Per il secondo anno consecutivo MSC Crociere si conferma main partner AC Monza.

Dalla partita contro la Roma e fino al termine del campionato, il logo di MSC Crociere sarà visibile in occasione delle gare casalinghe del Monza sui led di bordocampo, sui backdrop in sala conferenze, flash zone e mixed zone e anche presso il Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello, sui cartelli fissi posizionati in prossimità dei campi di allenamento, oltre che sulla home page del sito Internet del club.

Il nuovo accordo di collaborazione tra le due società rafforza un sodalizio che già in passato ha visto MSC Crociere scendere in campo al fianco della squadra biancorossa, accompagnandola nel suo percorso nella massima serie del campionato italiano di calcio.

Adriano Galliani, Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato AC Monza, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di riavere a bordo MSC Crociere, un brand conosciuto in tutto il mondo e di assoluto prestigio. Con MSC Crociere condividiamo la ricerca dell’eccellenza e la cura del dettaglio. Questa sponsorizzazione rafforza il brand AC Monza a livello internazionale e auspichiamo di ripagare la fiducia continuando la crescita dentro e fuori dal campo”.

Fabio Candiani, Direttore Vendite di MSC Crociere, ha affermato: “MSC Crociere, terzo player mondiale nel settore crocieristico, si appresta a vivere un 2024 da record con oltre 4,2 milioni di passeggeri movimentati in ben 14 porti italiani e trova in AC Monza un partner ideale che ha a cuore gli stessi valori: passione, dedizione, sacrificio e gioco di squadra”.

Attraverso questo accordo MSC Crociere intende rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mondo dello sport e del calcio, intraprendendo la collaborazione con lo storico club monzese, fondato nel lontano 1912. La partnership tra AC Monza e MSC Crociere si caratterizzerà, altresì, attraverso numerose iniziative che la Compagnia intende organizzare insieme alla squadra, sia a bordo delle navi che a terra, per coinvolgere la tifoseria biancorossa e tutto il territorio brianzolo.