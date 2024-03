Scommesse Serie A: è un trionfo Inter in ogni regione d’Italia

Miglior attacco e difesa del torneo, 17 clean sheet in 26 gare di campionato, 12 punti sulla prima inseguitrice: è un Inter da quota 100. I nerazzurri viaggiano spediti verso lo scudetto, che regalerebbe loro la seconda stella. E sull’Inter credono anche gli scommettitori, come emerge dall’ultima indagine dell’“Osservatorio Scommesse di Lottomatica”, che ha analizzato le giocate online relative alla vincente della Serie A, con un dettaglio anche sulla suddivisione territoriale delle puntate.

Sul tricolore all’Inter punta il 44,5% della platea. L’unica antagonista papabile è la Juventus (22,6%), con le altre tutte staccate: 12,5% per i campioni in carica del Napoli, 10,75% per il Milan. Qualche chance anche per Roma (4,1%) e Lazio (3,65%). Da notare come sulla squadra di Simone Inzaghi vi sia una fiducia trasversale: l’Inter fa il pieno di consensi al Sud (18,85%), ma è solida anche nelle altre aree Nielsen . Diversamente, sul bis tricolore del Napoli si crede prettamente al Meridione, mentre nel resto d’Italia c’è scarsa fiducia sugli azzurri.

Salernitana, Frosinone ed Empoli sono le squadre su cui si punta maggiormente in questa specifica tipologia di giocata, con Lecce e Cagliari subito dietro. Tuttavia, se per Salernitana e Frosinone è l’esito Sì a vincere (rispettivamente 16,8% e 14,6%), per Empoli e Lecce predomina il No (9,3% per i toscani, 10,8% per i pugliesi). Segno che si danno poche chance di mantenimento della categoria per Salernitana e Frosinone, al pari del Verona, mentre si crede alla salvezza di Empoli e Lecce, come pure su quella di Cagliari e Genoa.

Nonostante la ridotta distanza in classifica e a parità di trend negativo, il Frosinone raccoglie puntate significative nella tipologia di scommessa Retrocessa Sì/No, mentre il Sassuolo no. Gli scommettitori paiono credere nella capacità dei neroverdi di mantenere la categoria, mentre hanno poca fiducia sui ciociari di Di Francesco, entrati in una spirale negativa dopo un ottimo inizio.

Potrebbe avere un peso il fattore esperienza: se il Frosinone è appena alla terza avventura in massima serie e, nelle precedenti, è subito ridisceso in B, il Sassuolo è da un decennio stabilmente sul palcoscenico principale. Nonostante le attuali difficoltà, che hanno portato all’esonero di Dionisi, e una scarsa abitudine a trovarsi nelle secche della zona retrocessione (è accaduto solo nella stagione di debutto, nel 2013-14), si ritiene che gli emiliani abbiano gli anticorpi per guarire.

Un discorso simile può essere fatto per l’Udinese, che in cadetteria è stata l’ultima volta a metà anni ’90 e che, nonostante le ultime stagioni siano state avare di risultati, è riuscita sempre a salvarsi con relativa tranquillità, trovando prima o poi il bandolo della matassa. Il risultato peggiore per i friulani è il 17° posto del 2015/16.

Scommesse capocannoniere Serie A: Lautaro Martínez sul trono incontrastato

Se l’Inter svetta a livello di scommesse sulla vincente della Serie A 2023-24, il suo capitano, Lautaro Martínez, domina a livello di puntate in chiave capocannoniere. L’argentino, che insegue il suo primo acuto individuale, attira il 66% di scommesse complessive, staccando nettamente la concorrenza, capitanata da Victor Osimhen del Napoli (10%), vincitore nella passata stagione.