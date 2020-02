Motul per il 5° anno consecutivo main sponsor della FMI SBK World Championship

Motul conferma la sua partecipazione al Motul FIM Superbike World Championship 2020 (WorldSBK) supportando direttamente per il 5° anno consecutivo il campionato in qualità di main sponsor

Prosegue anche nel 2020 la collaborazione fra Motul e WorldSBK, e i legami sono più forti che mai. Con 13 tappe in 11 Paesi e 4 continenti, il campionato delle derivate dalla serie organizzato da Dorna è seguito da milioni di fan e appassionati di moto in tutto il mondo.

Il WorldSBK Championship è il terreno ideale dove dimostrare le qualità dei prodotti Motul nelle condizioni di utilizzo più difficili, dove prestazioni, affidabilità ed efficienza sono requisiti fondamentali per competere ai massimi livelli. Inoltre, la pista rappresenta un banco di prova perfetto per testare e sviluppare nuove soluzioni che saranno utilizzate sia sui prodotti racing, sia su quelli destinati alle moto di serie. La massima espressione dei lubrificanti Motul è racchiusa nella gamma di oli motore 300V Factory Line basata sulla tecnologia ESTERCore, in grado di proteggere i propulsori in gara e di esaltarne le prestazioni. L’offerta Motul è completata dai fluidi funzionali e dalla gamma completa di prodotti MC CARE per la cura e la manutenzione della motocicletta.

Per quanto riguarda le partnership, quest’anno la rosa di prestigiose collaborazioni ha un respiro ancora più internazionale con due importanti team: Ducati Motocorsa Racing, che avrà come pilota di punta l’argentino Leandro Mercado in sella alla nuova Ducati Panigale V4R con specifiche di fabbrica complete, e il team ufficiale WorldSBK di Pata Yamaha con il giovane pilota turco Toprak Razgatlıoğlu Rookie of the Year nella stagione 2018 e vincitore di due gare nel 2019, quando, dalla seconda metà della stagione, è sempre salito sul podio. (fonte: Motul)