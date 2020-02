SCOMMESSE SPORTIVE: A GENNAIO SPESI 211,9 MILIONI DI EURO

La spesa delle scommesse sportive a gennaio 2020 è pari a 211,9 milioni di euro, dato in netto aumento rispetto allo stesso mese del 2019, quando il totale fu di 124,6 milioni (+70%). Nel dato di gennaio si registra un aumento del 75,5% per le scommesse in agenzia che – secondo i dati degli operatori elaborati da Agipronews – sono state pari a 116,7 milioni. Sale quasi del 64% anche il dato delle scommesse online con una spesa di 95,2 milioni rispetto ai 58,1 del gennaio 2020. Il volume complessivo delle giocate registrate a gennaio è stato infine di 1,1 miliardi di euro, mentre le vincite ammontano a 899 milioni circa. (fonte: Agipronews)