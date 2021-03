MOTO GP: PARTNERSHIP TRA SUZUKI E ESTRELLA GALICIA 0,0

(di Lorenzo Di Nubila) – Nuovo sponsor da quest’anno per il team Suzuki: si tratta del brand spagnolo di birre analcoliche “Estrella Galicia 0,0″. Il prodotto spagnolo ha siglato un contratto pluriennale e si aggiunge a Monster Energy come nuovo partner del team MotoGp.

La birra spagnola sarà infatti presente sulla GSX-RR con il proprio logo sul cupolino delle moto affidate al campione in carica Joan Mir e ad Alex Rins, i quali avevano già in precedenza vestito lo sponsor Estrella Galicia ai tempi della Moto3.

main sponsor del team Marc VDS. La brewery company in passato è presente sulla griglia di partenza della MotoGP in qualità didel team

In riferimento a ciò, il team di Hamamatsu ha dichiarato: “Team Suzuki MotoGP è molto orgoglioso e felice di annunciare l’avvenuto accordo con Estrella Galicia 0,0 per iniziare un percorso insieme dal 2021, dopo aver firmato un contratto che legherà le due società per i prossimi anni in un contratto pluriennale. Questa partnership tra le due società, che hanno un lungo ed illustre impegno nelle gare, punta a portare una nuova mentalità e condividere la stessa fame di successi. L’annuncio arriva in un momento cruciale per Team Suzuki Ecstar con la squadra che lotterà per mantenere il titolo di Campione MotoGP, ottenuto nel 2020. Estrella Galicia 0,0 è il brand di punta delle birre analcoliche di Hijos de Rivera, una società familiare di produzione e distribuzione che ha 114 anni di storia ed è presente in 60 paesi nel mondo“.

A queste dichiarazioni, si aggiungono quelle di Ignacio Rivera, amministratore delegato della società Hijos de Rivera, che comprende il marchio Estrella Galicia: “Siamo lieti di unire le forze con il Team Suzuki Ecstar, sponsorizzandoli e diventando il loro fornitore ufficiale di birra. E’ un marchio con cui non solo condividiamo i colori, ma abbiamo anche un dna simile, basato su una tradizione familiare secolare e l’ambizione di competere al massimo livello contro grandi concorrenti. Sono sicuro che sia Alex Rins che Joan Mir, ambasciatori di Estrella Galicia 0,0 e fulgidi esempi della nostra filosofia volta a valorizzare il talento, condivideranno la nostra gioia nel fare un ulteriore passo avanti nel nostro rapporto diventando sponsor del team campione del mondo in carica della MotoGP”.