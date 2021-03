ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TRA SUBWAY E GUILD ESPORTS DI DAVID BECKHAM

(di Lorenzo Di Nubila) – Guild Esports, l’organizzazione globale del team di eSport di proprietà di David Beckham, ha annunciato la sua partnership con Subway, importante catena di ristoranti fast food in franchising che vende principalmente sandwich.

In una partnership di due anni, Subway diventa il partner ufficiale del ristorante Quick-Service di Guild nonchè il partner ufficiale dell’Accademia di Guild Esports in oltre 50 mercati EMEA.

Guild è la prima organizzazione di squadre eSport a firmare un accordo di sponsorizzazione a livello EMEA con Subway. Il pacchetto dei diritti di Subway include il marchio della maglia della squadra di Guild, con la grafica realizzata dall’artista di streetwear londinese Fergus Purcell, contenuti branidzzati e la sua sede londinese che verrà aperta entro la fine dell’anno.

Subway sarà in grado di coinvolgere il pubblico giovane nei mercati chiave in tutta l’area EMEA a livello locale e a supportare Guild nel fornire un programma nutrizionale a scelta ai suoi membri e fan dell’Academy. Guild e Subway hanno valori in comune e lavoreranno insieme per supportare i giovani giocatori a fare scelte alimentari che siano buone per loro e per le loro comunità locali.