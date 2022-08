Morici (Sporteconomy): Il progetto Business Media Partner entra nella sua maturità e guardiamo all’Europa

Si entra ufficialmente nella 3a stagione del progetto “Business Media Partner” (BMP), ideato e gestito dall’area contents dell’agenzia stampa Sporteconomy.it.

“Dopo le prime due stagioni sportive, oggi possiamo dire di essere entrati nella piena “maturità” dell’iniziativa in esame” ha spiegato Alberto Morici direttore responsabile di Sporteconomy.it (nella foto in primo piano). “Sono tanti i brand sportivi, non solo calcistici, che hanno apprezzato la nostra innovazione, in ambito contenutistico, e ci vedono come veicolo ideale per comunicare (all’esterno) le loro iniziative di sports-marketing. Siamo stati i primi in Europa a lanciare un progetto di questo tipo e ancora una volta siamo un punto di riferimento per i nostri player-partner. A distanza di 18 anni dalla nascita dell’agenzia ci connotiamo come la realtà più dinamica e marketing oriented dello sport-business (non solo in Italia)”.