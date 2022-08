Msc Crociere si lega al brand UC Sampdoria. Sarà retro sponsor sul materiale di riscaldamento

Nuova sponsorship per l’UC Sampdoria che durante i pre-partita degli impegni di campionato e Coppa Italia mostrerà sul retro delle magliette il logo di MSC Crociere.

“U.C. Sampdoria e MSC Crociere insieme per la stagione 2022/23. Il terzo brand crocieristico al mondo sarà warm up back jersey sponsor del club e comparirà sul retro delle maglie che i blucerchiati indosseranno nel riscaldamento pre-partita in occasione di tutte le gare di Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa.

«Siamo felici di dare il benvenuto a MSC Crociere tra i nostri partner – ha dichiarato il presidente Marco Lanna -. C’è un rapporto speciale tra la Sampdoria, il mare, la blue economy e la città di Genova, legami che ci uniscono e che ci auguriamo possano dare vita a interessanti progetti comuni».

«Siamo particolarmente lieti di questa partnership con l’U.C. Sampdoria – ha commentato Leonardo Massa, managing director MSC Crociere -, una squadra di grande prestigio e fortemente radicata in una città come Genova, che per la nostra compagnia rappresenta non solo un ‘luogo del cuore’ ma anche un importantissimo porto crocieristico».

MSC Crociere è il terzo brand crocieristico al mondo – leader di mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – ed è parte del Gruppo MSC, numero uno dello shipping e della logistica a livello globale con oltre 300 anni di tradizione in campo marittimo. La flotta di MSC Crociere comprende 19 navi moderne e tecnologicamente avanzate, anche dal punto di vista ambientale, destinate a crescere a 23 unità entro il 2025, con altre sei navi in opzione entro il 2030. La compagnia è da tempo protagonista di numerose e importanti iniziative a livello ambientale e di sostenibilità, e punta a raggiungere nel medio-lungo periodo le ‘emissioni zero’ delle proprie attività. MSC Crociere ha investito e continua a investire in maniera significativa in tecnologie ambientali di nuova generazione con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più innovative, utilizzando di volta in volta le migliori soluzioni disponibili a livello globale”.