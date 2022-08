Deloitte: nel post Covid ricavi in crescita per il football europeo

(di Eleonora Anselmo) – Secondo quanto emerge dal Football Finance 2022 di Deloitte, il calcio in Europa si sta riprendendo dalla crisi economica dovuta al Covid-19. Nonostante i numerosi problemi, dovuti in particolare all’assenza quasi totale dei tifosi allo stadio, Forbes riporta una crescita delle entrate di 27,6 miliardi di euro (pari al 10% delle entrate). Grazie anche allo svolgimento degli Europei, Deloitte assicura che con la stagione 2021/2022 si tornerà al medesimo livello di entrata pre-Covid.

In cima alla lista per ricavi rimane la English Premier League, con un guadagno di 5,4 miliardi di euro: a eccezione di questa tutti i campionati hanno quasi moltiplicato le perdite operative totali. La Serie A italiana resta al quarto posto con 2,52 miliardi di euro. Il campionato, però, registra la più grande crescita in percentuale dei ricavi aggregati (23%). Fondamentali i ricavi dei diritti TV e l’aumento delle entrate commerciali.

Bilancio in negativo per quanto concerne costi salariali e perdite operative: un aumento del 29% per i primi porta la Serie A al quarto posto per utile/perdita di esercizio. Deloitte esprime grande fiducia verso il futuro: con il ritorno dei tifosi allo stadio, più convenienti accordi commerciali, la stagione 2022-2023 stabilirà il record per i ricavi del calcio europeo e in testa ci sarà di nuovo la Premier League.