Mondiali di Scherma Milano 2023, presentato alla Regione Lombardia l’impatto economico dell’evento

Sarà l’ottavo Campionato del Mondo di Scherma organizzato in Italia, dalla prima volta a Napoli nel 1929 all’ultima a Catania nel 2011 e, per la prima volta, sarà ospitato a Milano. Milano 2023 sarà il Mondiale di Qualifica Olimpica, a punteggio raddoppiato nella corsa ai pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Particolare, quest’ultimo, che accentua l’attesa per la scherma azzurra, reduce dalle otto medaglie vinte nell’ultima kermesse iridata al Cairo.

La stima dell’impatto economico locale di Milano 2023 è stata definita analizzando i costi operativi per l’organizzazione e la spesa dei visitatori e delle Federazioni coinvolte. Queste due voci di spese ammontano complessivamente a circa 11 milioni di euro e contribuiscono a generare oltre 24 milioni di produzione aggiuntiva e 201 posti di lavoro. C’è una linea di continuità negli eventi internazionali che hanno un impatto positivo sulla crescita sociale ed economica di una città. Milano continua a godere infatti in questi anni del traino di Expo 2015, e i Mondiali di scherma 2023 saranno a loro volta il traino per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.