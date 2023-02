Emma Villas Aubay Siena e Terracablate insieme per un progetto sociale

La partnership tra Emma Villas Aubay Siena e Terrecablate si estende e si sviluppa anche in ambito sociale. Ciò avviene attraverso il progetto “Ma tu ci credi?”, una guida all’uso corretto del web e dei social e un progetto educativo per adolescenti. Il progetto è stato illustrato dall’amministratore unico di Terrecablate Marco Turillazzi e dalle responsabili dell’iniziativa, l’avvocato Elisa Ferri e la psicologa Elena Lorenzini. Presenti all’appuntamento anche il direttore commerciale e marketing di Emma Villas Aubay Siena Vittorio Angelaccio, il libero del team senese Federico Bonami e l’opposto del club biancoblu Zbigniew Bartman.

Terrecablate sarà anche match sponsor della prossima partita di campionato della Emma Villas Aubay Siena, che verrà giocata sabato sera a partire dalle ore 20 al PalaEstra contro i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova Marche. Il progetto “Ma tu ci credi?” sarà realizzato con uno speciale incontro con i componenti del settore giovanile della Emma Villas domenica 5 marzo al PalaEstra prima della partita tra il club toscano e la WithU Verona.

“Siamo stati tra le prime realtà a credere nel progetto di Emma Villas – le parole di Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate – una realtà con la quale abbiamo molte affinità. Siamo una società benefit e quindi siamo attenti al bene comune e all’ambito sociale. Siamo vicini alle modalità con le quali Emma Villas intende lo sport. La pallavolo è una disciplina di squadra, tutti toccano il pallone e vince chi gioca meglio. Siamo match sponsor di una partita importantissima e mi auguro che i ragazzi riescano a essere protagonisti di una grande prestazione. Lo spirito giusto deve essere quello mostrato nel fantastico salvataggio di Federico Bonami nel quarto set della sfida disputata a Taranto”.

Ancora Turillazzi: “Il progetto di educazione digitale ‘Ma tu ci credi?’ è attivo già da due anni e fino a questo momento è stato realizzato nelle scuole. Adesso lo replicheremo in ambito sportivo con questo incontro che realizzeremo con l settore giovanile di Emma Villas. il tema dell’educazione all’uso del web e dei social è una questione fondamentali ai nostri giorni”.

“Nelle scuole il progetto ha avuto ottimi risultati e buonissimi feedback – ha dichiarato l’avvocato Elisa Ferri. – Oggi tanta comunicazione passa dai social e i giovani devono imparare a utilizzarli in maniera consapevole”.

“A volte i ragazzi sono ignari di come ci si dovrebbe comportare, anche con i social – ha detto la psicologa Elena Lorenzini. – Lo sport, in generale, spesso aiuta a fare squadra e allontana possibili comportamenti di bullismo”.

“Quando siamo venuti in Terrecablate per presentare la nostra campagna abbonamenti – sono state le parole di Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing di Emma Villas Aubay Siena – avevamo parlato della possibilità di dare vita a progetti comuni in ambito sociale. Così abbiamo fatto, anche attraverso l’iniziativa ‘Ma tu ci credi?’ che coinvolgerà i nostri giovani. Per noi lavorare con finalità sociali è un dovere e credo che i ragazzi siano un target fondamentale per il tema dell’uso consapevole del web e dei social. Questo è un progetto di educazione digitale molto importante, attraverso il quale è possibile capire quali sono i pericoli e i rischi che si possono correre in tali ambiti. Progetti di questo tipo devono essere fondamentali per un club”.

La squadra, intanto, continua ad allenarsi per l’impegno sportivo di sabato sera al PalaEstra. A Siena arriveranno i campioni d’Italia in carica della Lube, il club toscano deve giocare solamente tre partite per raggiungere l’obiettivo della salvezza.

“Ben vengano progetti che riguardano e che coinvolgono i giovani su tematiche così importanti – ha affermato il libero di Siena, Federico Bonami. – Dobbiamo giocare tre partite prima del termine della regular season e dobbiamo cercare di conquistare punti in ogni sfida. Qualche settimana fa sembravamo spacciati, invece adesso siamo qui a giocare per cercare di raggiungere la salvezza in Superlega. Siamo riusciti a ribaltare una situazione che pareva difficilissima, abbiamo tanta energia e crediamo di poter raggiungere l’obiettivo. A Taranto siamo arrivati fino al tiebreak, che è sempre un terno al lotto. Abbiamo comunque avuto una reazione nel corso del quarto set che ci ha permesso di conquistare un punto in classifica che può servirci, dobbiamo prendere il buono di quella sfida”.

“Il punto conquistato a Taranto può essere molto importante – ha dichiarato l’opposto della compagine senese, Zbigniew Bartman. – In classifica non siamo distanti dalle squadre che ci sono davanti e può ancora succedere di tutto. Nel quarto set della gara di Taranto abbiamo dimostrato che non molliamo, altre squadre in quella situazione avrebbero ceduto. Noi abbiamo messo cuore e coraggio, il salvataggio di Federico Bonami lo hanno visto in tutto il mondo. Sabato sera affronteremo al PalaEstra una squadra di altissimo livello, parliamo dei campioni d’Italia in carica. Noi vogliamo metterli in difficoltà”.