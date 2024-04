Mkers lancia un nuovo roster di Rainbow Six. L’organizzazione italiana guarda sempre più ai mercati esteri

Mkers cerca la scalata oltreoceano. L’organizzazione italiana cerca nuova linfa negli Stati Uniti con un nuovo roster di Rainbow Six.

La società di Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi, dunque, è pronta a riaffermare la propria presenza investendo in un roster appartenente a uno dei più importanti circuiti al mondo, ovvero quello nordamericano. Una scelta non proprio casuale. A far da cornice, infatti, ci sono picchi di 500 mila spettatori, montepremi fino a 3 milioni di dollari e da anni competono team come TSM, Soniqs, M80 e Dark Zero Esports. Il quintetto che affronterà le competizioni è composto da Jesse “Gity” Auger, Jaidan “Packer” Franz, Wesley “Woos” Beeson, Landon “Beeno” Ashbee e Aurelian “Kobe” Mencia.

Si riparte dalla fase due del qualifier per il BLAST R6 Major Manchester 2024 che si terrà l’11 e il 12 aprile p.v. con un chiaro obiettivo: scalare le vette del circuito tier2 e conquistare la Pro League North America entro la fine del prossimo anno.

Ma il sogno di Mkers non si ferma qui. L’ambizione è quella di raggiungere il palcoscenico mondiale di Riyad, con Rainbow Six tra i nuovi titoli di gioco della prima edizione dell’Esports World Cup prevista nell’estate 2024 proprio nella città Saudita.

Ad accompagnare Mkers in questo percorso sarà per il terzo anno consecutivo Randstad Italia, sponsor ufficiale di maglia del team, un legame che consolida il rapporto tra esports ed innovazione.

Paolo Cisaria, Coo di Mkers, ha commentato: “Dopo sei anni di investimenti e dedizione, Mkers merita anche per il suo settore competitivo un contesto di livello. Abbiamo accettato una nuova sfida, cercando di stimolare l’industria esports italiana a ridurre un gap sempre più ampio rispetto al resto del mondo. Quello su Rainbow Six è il primo di una serie di annunci che seguiranno nelle prossime settimane, in perfetta continuità con la crescita che l’azienda sta vivendo”.