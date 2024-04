Superbet sbarca sulla maglia del Fluminense FC (Serie A brasiliana)

Fluminense, storico club di calcio di Rio de Janeiro, ha annunciato, nelle ultime ore, la firma di un accordo pluriennale (fino alla stagione sportiva 2026) con il marchio di betting SuperBet. Il debutto ufficiale è coinciso, quest’oggi, con la vittoria dei rosso-bianco-verdi (al Maracanã Stadium) ai danni del Colo-Colo (Cile) in un match della Copa Libertadores 2024.

Il nuovo sodalizio durerà almeno tre stagioni e interesserà sia la prima squadra maschile, sia quella femminile. L’operazione in esame segue la partnership commerciale siglata con il brand online del gioco Bragg Gaming, con l’obiettivo di concentrarsi sul giovane ed emergente mercato verdeoro. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Fluminense, la sponsorizzazione in esame è la più remunerativa nella storia della gloriosa società brasiliana (nel suo palmares 33 titoli carioca, 4 titoli nazionali e 1 Copa Libertadores). Gli addetti ai lavori stimano che il valore economico della operazione sia superiore ai 5 milioni di euro su base stagionale. Sempre “SuperBet” è presente, in questa stagione, sul fronte maglia del club San Paolo, con un budget annuale stimato di 9,55 milioni di euro.