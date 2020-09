Mitsubishi Motors si conferma sulla maglia del Chievo Verona come First Partner

A.C. ChievoVerona e Mitsubishi Motors hanno annunciato nelle ultime ore il rinnovo della partnership che vede la conferma dell’azienda automobilistica come “First Partner” del club gialloblù.

L’accordo vedrà non solo la conferma del logo di Mitsubishi Motors sulle maglie della prima squadra, ma anche la presenza del marchio giapponese in tutte le divise della scuola calcio fino al termine della stagione 2020/2021.

Mitsubishi Motors si è sempre contraddistinta per un approccio ambizioso al mercato automobilistico, impegnandosi costantemente a investire nello sviluppo di prodotti caratterizzati da tecnologie innovative e design dalla forte personalità, tra cui spiccano la gamma di Suv di nuova generazione con in testa l’Outlander PHEV, il Suv ibrido plug-in più venduto al mondo, ma anche veicoli che rappresentano il perfetto connubio fra tradizione e innovazione come il pick-up 4×4 L200.

Luca Campedelli, Presidente A.C. ChievoVerona – «Mitsubishi Motors è una delle aziende più importanti al mondo nel settore dell’automotive; aver ancora il loro nome sulle nostre divise da ulteriore prestigio alla nostra maglia. Quando un Presidente vede un’azienda di tale caratura credere nel progetto del suo club non può che essere orgoglioso».

Corrado Di Taranto, Direttore Generale A.C. ChievoVerona – «Sono molto soddisfatto del rinnovo di questa partnership: erano anni infatti che A.C. ChievoVerona non aveva lo stesso Main Sponsor per due stagioni consecutive. La conferma di un marchio importante come Mitsubishi Motors è fondamentale perché da continuità al nostro progetto e ci dimostra quanto venga apprezzato il lavoro che svolgiamo per soddisfare i nostri partners».

Giuseppe Lovascio, CSO Gruppo Koelliker e Direttore Generale – Mitsubishi Motors Automobili Italia – «La partnership con A.C. ChievoVerona, iniziata nella scorsa stagione sportiva, è stata per noi di Mitsubishi Motors un’esperienza unica ed entusiasmante, la prima nel mondo del calcio, che ci ha consentito di dare valore ai nostri clienti italiani e rafforzare il legame con il brand. Riconfermiamo quindi la sponsorizzazione con il ChievoVerona che condivide importanti valori della cultura di Mitsubishi tra cui l’innovazione, la passione e il talento e che ha fatto della determinazione e del legame con il territorio la chiave distintiva del suo percorso. Saremo anche quest’anno al fianco della squadra per vivere un campionato ricco di emozioni, come quello della scorsa stagione e per supportarli nella valorizzazione del talento pianificando iniziative a supporto del percorso di allenamento e sviluppo dei giovani per contribuire a qualificare i calciatori del futuro, in linea con la nostra filosofia aziendale».

Luca Ronconi, CEO Gruppo Koelliker – «Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno la partnership con A.C. ChievoVerona, rafforzando il nostro legame con il mondo del calcio, dopo un anno che ha visto lo sport cambiare e adeguarsi a causa dell’emergenza sanitaria, ma che tutti noi non vediamo l’ora continui ad appassionarci e a unirci. Vogliamo continuare il percorso, iniziato lo scorso anno, a sostegno della squadra, della valorizzazione del Settore Giovanile e della promozione della crescita dei talenti, rimanendo presenti nei momenti di forte emozione e consolidando il legame profondo che si è generato tra il marchio Mitsubishi e i tifosi».