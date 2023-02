Min-Jae Kim nuovo testimonial della piattaforma di Chiliz

Chiliz festeggia il suo 5° anniversario annunciando la convalida della nuova blockchain Layer-1 di Chiliz, compatibile con la EVM. La stella del calcio sudcoreano si unisce alla community come nuovo brand ambassador nell’ambito dell’impegno a investire sulla comunità Web3 sudcoreana

Chiliz, leader mondiale nel Web3 per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, ha annunciato la stella della nazionale di calcio sudcoreana Minjae Kim come nuovo brand ambassador. Minjae, che gioca come difensore centrale per la S.S.C. Napoli, promuoverà l’ecosistema dello sport e dell’intrattenimento della blockchain di Chiliz in Corea del Sud e a livello internazionale.

La partnership con Min-Jae Kim (nella foto in primo piano) fa parte dell’impegno a lungo termine di Chiliz a investire in Sud Corea, in concomitanza con il lancio della nuova blockchain Layer-1 da parte del leader nell’ambito del Web3. Min-Jae Kim si impegnerà a mettere in luce i vantaggi dell’ecosistema dello sport e dell’intrattenimento di Chiliz, in cui sviluppatori, club sportivi e società di intrattenimento stanno creando nuovi prodotti e servizi per i tifosi.

Inoltre, per celebrare il suo quinto anniversario e per sostenere la sua continua crescita come leader mondiale nella tecnologia per lo sport e per l’intrattenimento, Chiliz sta realizzando un rebranding. Al centro del rebranding c’è il nuovo logo, a forma dell’emblematico peperoncino, con una parentesi uncinata a simboleggiare l’impegno della compagnia nell’ambito della programmazione e dello sviluppo; l’impegno a costruire l’infrastruttura di base, i prodotti e le reti necessarie per l’industria dello sport e dell’intrattenimento nel Web3.

Il lancio della nuova blockchain vedrà nuovi sviluppatori e marchi del Web3 unirsi a Chiliz per costruire sulla nuova blockchain e avere accesso all’infrastruttura web3 e alla rete dello sport e dell’intrattenimento. Nella seconda metà del 2022, la compagnia statunitense FanFest e la start-up attiva dell’ambito del fan engagement, LiveLike, si sono unite all’ecosistema di Chiliz per creare prodotti e servizi Web3, come offrire articoli collezionabili basati sulla blockchain secondo il modello “watch to earn” ai media e alle emittenti.

Chiliz ha creato Fan Token per alcune delle community sportive più numerose del mondo tramite Socios.com, l’app di fan engagement. Socios.com collabora con più di 170 organizzazioni sportive, tra cui l’FC Barcelona, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, la Juventus, l’S.S.C Napoli, l’FC Internazionale, l’AC Milan, l’Arsenal, l’Atlético Madrid, l’A.S Roma, l’UFC, importanti squadre della Formula 1TM e molti altri.

Grazie alla tecnologia Blockchain di Chiliz, i marchi e gli sviluppatori dell’industria dello sport e dell’intrattenimento possono coniare NFT e Fan Token, sviluppare prodotti DeFi, giochi Play2Earn, esperienze di engagement allo stadio, sistemi immediati di biglietteria e di pagamento sul Web3 e trasferire la tradizionale esperienza di collezionismo di memorabilia da parte dei tifosi nello spazio più diretto del Web3.

Nei prossimi mesi Chiliz annuncerà pubblicamente dagli 8 ai 10 progetti a livello di impresa. Tra questi ci saranno progetti pilota di biglietteria NFT, Fan Token di terze parti incentrati sugli atleti e partner di infrastrutture Web3 per lo sport e l’intrattenimento. L’azienda ha inoltre in programma un evento Web3 a Seoul nel mese di marzo.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz: “Per molti nel mondo Minjae è il simbolo del potere delle community unite da una passione e da uno scopo condivisi, ed è un ambasciatore perfetto per la nuova blockchain di Chiliz”.

“Chiliz è focalizzata sullo sviluppo delle potenzialità che il Web3 può offrire a vantaggio dei tifosi, dei brand sportivi e dell’intrattenimento, degli sviluppatori e dei fornitori di servizi. La nostra strategia consiste nel continuare a sviluppare l’infrastruttura di base che può consentire a queste comunità di costruire i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno e, nel continuare a far crescere la nostra rete per attrarre i principali marchi dello sport e dell’intrattenimento, i principali sviluppatori e i tifosi a livello mondiale.”