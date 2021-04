MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2021 Snaitech rilancia la Grande Avventura Equestre

Snaitech conferma l’appuntamento con la grande equitazione internazionale e ha annunciato ufficialmente la «Milano San Siro Jumping Cup 2021», un Csi 3*/1*che andrà in scena dal 9 all’11 luglio all’Ippodromo Snai San Siro.

L’evento, già annunciato per l’estate del 2020 e rinviato per le note vicende legate alla pandemia di Covid-19, si inquadra nell’ottica di un rinnovato e, se possibile, ancor più profondo impegno verso la città di Milano. Ed è in quest’ottica che Snaitech non solo rilancia, contribuendo alla già ricca agenda sportiva milanese con uno show di Salto a Ostacoli di livello internazionale, ma triplica il proprio impegno con un progetto articolato su tre anni, che porterà la «Milano San Siro Jumping Cup» a crescere di livello, gradualmente negli anni puntando alla formula di massimo pregio in termini di stelle.

“In un momento particolarmente delicato in ogni aspetto della vita privata, sociale e professionale– dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – abbiamo ritenuto di voler ‘firmare’ un impegno con la città di Milano per contribuire in modo sostanziale non solo alla via tracciata dall’investitura olimpica di Milano-Cortina 2026, ma anche al sentimento di rinascita e ripresa che alberga in ognuno di noi. Il tempo spezzato dalla pandemia che ci ha costretti al rinvio della Milano Jumping Cup 2020, in ogni caso si è trasformato in opportunità per alcuni aspetti significativi dell’edizione 2021. Innanzitutto, il cambio di ‘set’ di questa grande avventura. Se la prima edizione era stata concepita per l’esordio all’Ippodromo Snai La Maura nel 2020, quella che verrà, sarà realizzata interamente All’interno dell’Ippodromo di San Siro. Un obiettivo ambizioso e trasversale, quello di rendere il cavallo l’elemento centrale e fondamentale del nostro comprensorio in tutte le sue declinazioni sportive. Un tempio delle attività agonistiche in cui si esalta il rapporto tra uomo e cavallo che continuerà ad essere, sempre di più, il cuore di San Siro così come ben rappresentato dal Cavallo di Leonardo che accoglie i visitatori al loro ingresso. Da domani anche nel connubio ippica ed equitazione che auspichiamo possano così diventare sport sempre più popolari.

Un parco che, negli ultimi anni, ha offerto sé stesso alla città nelle più diverse vesti dell’intrattenimento sportivo, mondano, musicale e non solo. E ora l’altra grande novità: riportare la grande equitazione a Milano nel prossimo triennio. Un impegno che dovrà sublimare non solo la crescita della MJC fino a raggiungere il massimo livello internazionale, ma anche un percorso di integrazione tra i due mondi – ippica ed equitazione – che dovrà poi concretizzarsi attraverso modelli di intrattenimento nuovi e spettacolari.