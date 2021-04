HULU AGGIUNGE NFL NETWORK E REDZONE AL SERVIZIO LIVE

Hulu è un servizio internet di video su richiesta statunitense operante nella distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. È una delle più importanti società di streaming di film e serie TV insieme a Netflix, Apple TV+, HBO Max, Prime Video, Peacock e Disney+. L’accordo entrerà in vigore all’inizio della stagione 2021 NFL, espandendo la distribuzione dei canali di proprietà e gestiti dalla NFL dopo che la lega ha firmato i suoi nuovi pacchetti di trasmissione nazionale a lungo termine.

L’aggiunta di NFL Network al servizio TV in diretta di Hulu offre ai fan contenuti per tutto l’anno, inclusi giochi dal vivo esclusivi, programmi in studio e serie originali.

“Siamo entusiasti di portare NFL Network e NFL RedZone agli abbonati di Hulu + Live TV”, ha affermato Hans Schroeder, vicepresidente esecutivo e direttore operativo di NFL Media, la divisione contenuti della lega.

“Una delle nostre principali priorità come campionato rimane l’ampliamento delle piattaforme di distribuzione per i contenuti NFL, e quindi siamo molto lieti di portare la nostra formazione di premiati spettacoli e partite dal vivo agli abbonati live di Hulu a partire dalla stagione 2021 NFL”.

“Con l’aggiunta di NFL Network e NFL RedZone alla nostra lista di canali, Hulu + Live TV continua a essere la destinazione finale per gli appassionati di sport per guardare migliaia di ore di programmazione sportiva in diretta”, ha aggiunto Reagan Feeney, vicepresidente senior di Hulu. “A partire dalla stagione NFL 2021, i nostri spettatori avranno un posto in prima fila per partite dal vivo esclusive, spettacoli originali e altri contenuti NFL tutto l’anno”.

Per Disney, il tie-up della NFL rafforza l’offerta di contenuti sportivi della piattaforma, aggiungendosi all’accordo per portare la National Hockey League (NHL), comprese le esclusive della piattaforma per Hulu e il servizio di streaming ESPN +.