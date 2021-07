Messaggi di sostenibilità ambientale nelle nuove maglie dell’Hannover 96

L’Hannover 96, club tedesco fondato nel 1896 che attualmente milita in 2. Fußball-Bundesliga, e Macron, sponsor tecnico dei ‘Die Roten’, hanno presentato le nuove divise che la squadra indosserà nel corso della stagione 2021-2022. Maglie che, ai colori e ai simboli della squadra, quest’anno affiancano anche un messaggio di sostenibilità e difesa dell’ambiente grazie al tessuto Eco Softlock(poliestere 100% proveniente da plastica riciclata) utilizzato dal brand italiano per realizzarle.

La versione “Home”, a girocollo, è nel classico rosso che contraddistingue il club tedesco. Dettagli bianchi sono presenti intorno al colletto e ai bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori sociali, il logo della squadra e il motto NIEMALS ALLEIN! (Mai da solo!) che è riportato anche nel retrocollo. Il dettaglio che contraddistingue la maglia è la grafica embossata, all-over, con il logo del club ripetuto in linee diagonali. Sul fondo maglia è inserito un tape personalizzato con la scritta, ripetuta e intervallata dal logo del club, YES TO FOOTBALL, NO TO RACISM. Sul petto, a destra, in bianco, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lo stemma dell’Hannover 96. I pantaloncini sono neri con coulisse bianche, i calzettoni bianchi hanno due righe orizzontali al centro, una nera e una verde.

La maglia “Away” è invece “total black” con collo a polo con riga verde. Il backneck è personalizzato come nella versione Home con la scritta che compare anche nel retrocollo. La versione ‘da trasferta” è caratterizzata da una grafica embossata a linee concentriche, tono su tono, che al centro presenta un grande 96. Sul fondo maglia è presente il tape personalizzato con la scritta contro il razzismo. Completano questo kit gara i pantaloncini neri con coulisse bianche e i calzettoni neri con due righe verdi orizzontali al centro.

Per quanto riguarda la “Third”, a girocollo, il corpo centrale è bianco con un rigato verticale, tono su tono, in grafica embossata. Le maniche hanno invece una grafica geometrica, in stampa sublimatica, con figure in nero e verde. Backneck personalizzato, frase sul retrocollo e nel tape a fondo maglia come nelle due versioni precedenti. I pantaloncini sono bianchi, i calzettoni verdi con bordo superiore bianco.

“Ideare, sviluppare e realizzare kit gara per club con una storia così importante come quella dell’Hannover 96 è sempre molto stimolante per noi. – ha dichiarato Oliver Weber, Sports Marketing Manager di Macron – Le nuove maglie sono dei veri ‘pezzi unici’ che oltre a rappresentare l’identità e il senso di appartenenza ai colori della squadra, quest’anno portano dentro di loro, e nel vero senso della parola, due messaggi molto importanti, quello della sostenibilità e difesa per l’ambiente grazie al particolare tessuto Eco-Softlock, 100% poliestere proveniente da plastica riciclata, e quello contro il razzismo. Due impegni che siamo felici di condividere con l’Hannover e con tutti i suoi tifosi”.