L’Atlético Mineiro lancia la prima maglia anticontraffazione in partnership con collectID

(di Guido Paolo De Felice) – Il lancio della nuova maglia del Clube Atlético Mineiro, una delle squadre di calcio più antiche e supportate di tutto il Brasile, è destinato a lasciare un solco nella storia del merchandising calcistico.

Infatti, la nuova maglia, marchiata da Le Coq Sportif, verrà realizzata in partnership con collectID, società svizzera nata nel 2017, includendo un sofisticato meccanismo di anticontraffazione della stessa, sfruttando le potenzialità della tecnologia blockchain. La si potrebbe definire come la prima “maglia intelligente” che verrà venduta in Brasile. Infatti, con la tecnologia studiata da collectID non soltanto ciascuna maglia sarà a prova di contraffazione, poiché la veridicità di ciascun pezzo potrà essere verificato e certificato dalla blockchain, ma la stessa sarà in grado di fornire funzioni smart ai tifosi che l’acquisteranno: infatti, non solo i tifosi riceveranno la maglia “fisica”, ma anche una versione digitale della stessa sotto forma di NFT (Non-Fungible Token) direttamente sul proprio smartphone. In questo modo, l’Atlético Mineiro sarà in grado di comunicare direttamente con i propri tifosi tramite le stesse maglie, fornendo loro contenuti aggiuntivi ed esclusivi, come ad esempio highlights della partita appena giocata e immagini dedicate. Il vero valore aggiunto, tuttavia, per il tifoso-consumatore è sicuramente rappresentato dal fatto che l’unicità e l’autenticità della maglia acquistata saranno garantite.

La nuova maglia è risultata essere la vincitrice del concorso di design “Manto Da Massa 113”, indetto dall’Atlético Mineiro per celebrare il 113° anniversario del club. Sulla maglia è stata serigrafata una grande mappa del Minas Gerais, lo stato di casa dell’Atlético Mineiro, insieme al gallo, simbolo da cui il club prende il soprannome, appunto, di “Galo”. Pluripremiata, la nuova divisa è stata riconosciuta a livello internazionale come il modello più innovativo del 2021 in America Latina.

I prodotti realizzati dalla collectID sono dotati di tag NFC che forniscono un messaggio unico e sicuro che cambia ad ogni interazione, il che rende impossibile la duplicazione del tag. Questo crea un’identità crittografata dinamicamente e univoca per ciascun prodotto. Questa identità viene quindi assegnata al suo proprietario, tokenizzata e archiviata sulla blockchain. Grazie all’immutabilità della blockchain, l’ecosistema collectID è una soluzione davvero a prova di manomissione che rimuove gli incentivi finanziari e la scalabilità della vendita di prodotti contraffatti.

Gli utenti possono così verificare l’autenticità di un prodotto con un semplice tocco sullo smartphone e registrarne la proprietà tramite l’app dedicata collectID. I prodotti vengono visualizzati nel portafoglio personale degli utenti, supportato da blockchain, dove possono creare la propria collezione. Ciò rende la prevenzione dei furti e l’elaborazione dell’assicurazione e della garanzia semplice e conveniente. Inoltre, gli utenti possono anche trasferire in sicurezza la proprietà di un loro articolo direttamente tramite l’app collectID. Grazie a ciò, i club ricevono dati dettagliati e analisi sui mercati di rivendita e sui loro clienti.