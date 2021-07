LA BUNDESLIGA RIMANE SU BEIN IN FRANCIA

L’emittente con sede in Qatar ha anche firmato un nuovo accordo con Bundesliga International , il braccio di vendita all’estero della DFL, per mandare in onda la massima serie del calcio tedesco in Turchia.

In Francia, il rinnovo significa che BeIN mantiene un pezzo chiave del suo portfolio di diritti sul calcio per club, che include anche la UEFA Champions League, la Liga e altre competizioni nazionali europee.

In Turchia, BeIN ha affermato che l’aggiunta della copertura in diretta della Bundesliga rafforza ulteriormente la sua posizione nel mercato, dove è anche l’emittente nazionale della massima serie calcistica turca, la Süper Lig, nonché della Ligue 1.

Martin Aurenche, vicepresidente dei contenuti sportivi e delle acquisizioni di BeIN, ha dichiarato: “Entrambe le operazioni supportano la nostra strategia aziendale di fare offerte proporzionate per i diritti premium, concentrandosi sulla crescita e la redditività in Francia e Turchia”.

Altrove, Bundesliga International ha concordato nuovi accordi di trasmissione quadriennali con Eleven Sports in Portogallo, Belgio e Lussemburgo dalla stagione 2021/22. Oltre ai diritti live per la Bundesliga e la Bundesliga 2, Eleven deterrà anche i diritti di trasmissione per la Supercoppa tedesca e i playoff di retrocessione ogni stagione in quei territori.

In Belgio, Eleven Sports avrà i diritti esclusivi per tutte le partite sia in francese che in olandese attraverso le sue piattaforme lineari e digitali, mentre l’accordo di trasmissione in Lussemburgo non è esclusivo.