Mediaset pronta a lanciare la nuova piattaforma streaming Mediaset Play Infinity

(di Federico Navarro) – Stando alle indiscrezioni, l’emittente televisivo di Cologno Monzese sarebbe pronta ad unire le piattaforme Mediaset Play e Infinity in un’unica app.

Nel mese di aprile dovrebbe infatti prendere vita Mediaset Play Infinity, all’interno della quale sarà visibile la Champions League per i prossimi 3 anni (Mediaset ha infatti ottenuto i diritti per 104 partite emesse in modalità pay-per-view, mentre le migliori 16 compresa la finale saranno trasmesse in chiaro).

L’esborso economico per i diritti di queste partite si aggira sui 45 milioni di euro.

In Italia attualmente Sky Sport detiene i diritti televisivi di tutte le partite delle competizioni per club UEFA, mentre Amazon esordirà dalla prossima stagione trasmettendo i migliori match del mercoledì.

La nuova piattaforma di Mediaset sarà a tutti gli effetti un ibrido, con i contenuti della libreria di Mediaset Play fruibili gratuitamente e quelli di Infinity (che diventerà Infinity+) al costo mensile di 7,99 euro, mentre non è ancora stato reso noto il costo dei singoli match di Champions League, o di un eventuale abbonamento riservato alla competizione.

Inoltre è al vaglio l’ipotesi di una terza offerta (Mediaset+) che darebbe accesso a tutti i contenuti Mediaset senza interruzioni pubblicitarie.