Sacchi (media manager ChievoVerona): con il video dedicato all’8 marzo abbiamo espresso la sensibilità del club nei confronti delle donne

Con una operazione speciale l’A.C. ChievoVerona, lo scorso 8 marzo, ha voluto celebrare la “Giornata internazionale dei diritti della donna”. Da qui l’idea di un video in cui protagoniste sono state le atlete e collaboratrici del club e delle realtà collegate, come la squadra femminile del “ChievoVerona FM Women” (oltre che della struttura del Bottagisio Sport Center). Un filmato di settanta secondi in cui, nel festeggiarle, è stata valorizzata la loro figura e l’attenzione ai diritti delle donne, ricordando la poliedricità delle professionalità e dunque l’ampiezza delle attività che orbitano attorno al ChievoVerona in cui loro, le donne, al pari degli uomini, offrono un importante contributo.

«L’idea parte dai valori intrinsechi al ChievoVerona e la volontà di esprimere la sensibilità della società nei confronti delle donne. Il video è un omaggio a loro, protagoniste nella quotidianità anche attraverso il contributo professionale che valorizza i tanti asset e l’ampiezza delle attività che orbitano intorno al club e, quanto quello dei colleghi uomini, rappresenta l’orgoglio e il valore del ChievoVerona.» – ha dichiarato Paolo Sacchi, media manager A.C. ChievoVerona, che ha curato anche il video partendo dalla ideazione fino alla sua realizzazione.

«È stato autenticamente un lavoro di squadra. Abbiamo realizzato il video con il contributo di Enrico Perini del ChievoVerona FM Women, che si è occupato anche della fase di montaggio. A livello di struttura narrativa, la volontà è stata quella di produrre un contenuto in cui emergessero attenzione, virtù, senso d’appartenenza, identità, impegno ma anche leggerezza ed ironia. Ci siamo ispirati ad un messaggio realizzato da un club britannico di qualche anno fa sul tema. abbiamo inteso trasferire i contenuti attraverso un visual storytelling quanto possibile coinvolgente in grado trasferire a coloro che lo osservano un’esperienza costituita da immedesimazione, empatia ed allegria nel rispecchiare l’importanza e la sensibilità delle donne quanto la filosofia e i valori del club.» – ha sottolineato il media manager “clivense”.

Questo il link al video su Facebook.