Mediapro ha trasmesso la Supercoppa del Belgio sul canale ufficiale Tik Tok di Eleven Sports 

(di Antonio Spina) – La partita tra Club Brugge, campione della Jupiler Pro League e KAA Gent, vincitore della Coppa del Belgio, ha messo in palio la Supercoppa belga, trofeo vinto dal team guidato da Hoefkens grazie alla rete decisiva di Olsen (ex Bologna). Il gruppo Mediapro (gruppo audiovisivo più grande della Spagna), che produce e trasmette tutte le competizioni della Lega professionista del Belgio, per la prima volta nella storia del calcio belga, ha reso visibile l’evento, non solo in TV, ma anche in formato verticale sul profilo ufficiale Tik Tok di Eleven Sports.

Dopo il successo ottenuto da LaLiga, dove sono stati registrati dati di ascolto straordinari con oltre 506 mila spettatori unici, 733 mila visualizzazioni ed oltre 68 mila commenti in chat, i fan hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza innovativa attraverso l’opportunità di interagire o partecipare alla trasmissione tramite la chat dal vivo grazie alle funzioni interattive di TikTok. MEDIAPRO ha predisposto un’eccezionale dispiegamento di attrezzature sul campo dello stadio Jan Breydel di Bruges, comprensivo di un’unità mobile 4K, 12 telecamere e oltre 30 persone che hanno lavorato a questa produzione esclusiva della partita in formato 9:16, esperienza senza precedenti per TikTok, la quale ha influito su tutta la grafica e una trasmissione personalizzata progettata specificamente per i device mobili e il nuovo pubblico. Progetto futuristico, con l’iniziale idea di trasmettere in chiaro la gara, ribadisce l’impegno per l’innovazione e lo sviluppo del calcio belga a livello internazionale e l’adattamento dei contenuti ai nuovi formati di consumo digitale.