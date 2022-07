Sporteconomy si conferma Business Media Partner delle “Leonesse” del Brescia Calcio Femminile

Rinnovato l’accordo tra l’agenzia giornalistica, leader nel settore economico-sportivo, e le Leonesse. Gorno: «Proseguiamo con nuova spinta un rapporto importante». Morici (direttore Sporteconomy): «Il marchio BCF sta crescendo e noi di SportEconomy vogliamo contribuire a questa crescita»

Brescia Calcio Femminile (BCF) e Sporteconomy.it comunicano che il loro rapporto di partnership sarà rinnovato anche per la stagione 2022-2023.

L’agenzia di comunicazione, specializzata in tematica sportivo-ecomomica e leader in questo settore in Europa, sarà ancora Business Media Partner delle “Leonesse”: veicolerà attraverso i propri canali le notizie relative al marketing, brand2brand, corporate social responsability.

«E’ uno dei primissimi accordi per la nuova stagione che stringiamo – le parole di Clara Gorno, presidente del BCF – perché sono convinta che un partner come Sporteconomy possa aiutarci ad ampliare i nostri orizzonti. Il calcio femminile ha bisogno di prospettive nuove, e Sporteconomy può sicuramente essere un veicolo importante per noi e per la nostra immagine».

«Proseguiamo convintamente nel rapporto di partenariato a sostegno del Brescia calcio femminile (BCF) di cui abbiamo apprezzato il progetto sportivo nella precedente stagione – ha dichiarato Alberto Morici, direttore responsabile agenzia SportEconomy – Saremo anche quest’anno al fianco della dirigenza del club guidata dal presidente Clara Gorno, così come veicoleremo contenuti delle aziende partner che vorranno sostenere l’undici bresciano, in forte crescita come tutto il calcio femminile italiano. E’ dovere dei media, secondo noi, sostenere questo settore in cui crede la FIGC assieme ai massimi organi internazionali di governo del calcio. Il marchio BCF sta crescendo e noi di SportEconomy vogliamo contribuire a questa crescita di cui hanno fatto parte, nel precedente campionato, ben 32 partner in 6 diversi format commerciali».