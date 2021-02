Mattarella chiama Draghi. Last call, poi c’è solo il voto. Oggi l’economista e banchiere al Quirinale

L’ipotesi Conte ter finisce come “idea” di Governo di fronte ad un muro di veti (soprattutto da parte di ItaliaViva). Da qui l’idea, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di convocare, questa mattina al Quirinale, Mario Draghi. All’economista ed ex numero uno della Bce sarà affidato il compito di dare vita a un nuovo esecutivo e di “alto profilo” per contrastare l’emergenza sanitaria, fronteggiare la crisi sociale, ma soprattutto gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery plan. I numeri del paese fotografano un paese in grande difficoltà socio-economica. Un dato per tutti: persi 444.000 posti di lavoro (con i licenziamenti per il momento bloccati). Un campanello d’allarme per il possibile nuovo esecutivo a trazione Draghi, che, al momento, non ha in Parlamento i voti dei 5S, uno dei tre pilastri del precedente Governo.

ISTAT: Pil grezzo Italia -8.8% nel 2020.

ISTAT: Nel 2020 persi 444.000 posti di lavoro. A dicembre persi 101.000 occupati di cui 99.000 lavoratrici donne (e i licenziamenti sono ancora bloccati).

FMI: nel 2021 il debito italiano toccherà il tetto “monstre” del 160%( dal 134% del 2019) e il Pil crescerà del 3% contro il 6% previsto dal governo Conte.