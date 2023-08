Match sponsor al debutto per la Salernitana in attesa del main sulla maglia

In attesa del “main sponsor” la Salernitana calcio (per il 2° anno consecutivo in Serie A) è scesa ieri in campo all’Olimpico, nel match che l’ha vista pareggiare (per 2-2) con la Roma, con il “match sponsor” Civitus. L’ufficio commerciale del club è da quest’estate al lavoro per individuare il “principal partner”, nel frattempo ha scelto di attivare un contratto di match sponsoring con la compagnia assicurativa. Quest’ultima negli anni passati ha investito sempre nello sport, a supporto del basket vicentino. Più in generale la divisa dei campani presenta il marchio Vincitunews come second, affiancato da Dianflex (sleeve) e da eCampus University (back jersey sponsor).