Mastropasqua (FIPE): “Con lo Sthenathlon promuoviamo in Italia il fitness funzionale”

(di Marcel Andrè Vulpis) – Si sono chiusi oggi pomeriggio a Ostia (all’interno del Pala Pellicone) i campionati italiani Sthenathlon (format sotto l’egida della Federpesistica) giunti alla loro 2a edizione. Assegnati 19 titoli italiani (tra uomini e donne) nelle due giornate di gare che hanno visto la partecipazione di 180 atleti provenienti da tutta Italia (si stima che questo segmento verticale coinvolga attualmente più di 1.000 praticanti).

“Siamo contenti per i risultati ottenuti, sia a livello organizzativo, sia sotto il profilo sportivo e anche in ambito comunicazionale” ha spiegato a Sporteconomy Alfredo Mastropasqua (direttore marketing FIPE). Questa edizione è solo un punto di partenza, perchè ci sono spazi ancor più grandi per gli anni a venire. Vogliamo lavorare su questo format sportivo perchè crediamo nella promozione e sviluppo del “fitness funzionale”, sinonimo di benessere e salute fisica per chi lo pratica (sia a livello maschile che femminile). Per questo, nei prossimi mesi, vogliamo coinvolgere il pianeta delle palestre perchè possano, a loro volta, diventare dei punti Sthenathlon FIPE, con referenti e staff tecnici specifici. Ci deve essere il profumo dell’agonismo, ma senza mai dimenticare l’aspetto del divertimento e dell’allenamento sotto controllo medico oltre che tecnico.”

Sempre durante questa edizione (2023) la FIPE ha portato avanti un interessante progetto dedicato ai giovani di età compresa tra gli 8 e i 13 anni (ribattezzato “Sthenathlon Young“), per avvicinarli, in modo “light”, alla pratica del sollevamento pesi (a livello federale infatti si parte non prima del compimento del 13° anno di età). Nello specifico è un progetto FIPE sperimentale approvato da Sport e Salute.

Sotto il profilo marketing i partner dell’evento FIPE: Blor, 4+ Nutrition, Compex, Concept, Chinotto Neri e Lebok. Blor inoltre ha titolato questa seconda edizione dei campionati italiani Sthenathlon. Le due giornate di gare sono andate live sia sul canale Facebook della FIPE che sul profilo YouTube (in totale 17 ore di diretta). Oltre a ciò la task force della comunicazione FIPE ha realizzato interviste con tutti i vincitori e più di 50 post e stories reel su FB e IG.