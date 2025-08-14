Marketing – Alpha Immobiliare è il main partner del Cesena Primavera.

Rinnovato il rapporto tra il Club bianconero e la società immobiliare romagnola

Cesena FC comunica che Alpha Immobiliare sarà̀ ancora una volta main partner della Primavera del Cavalluccio per la stagione sportiva 2025/2026. Alpha Immobiliare, quindi, accompagnerà i giovani bianconeri anche nel prossimo Campionato Primavera 1, la massima competizione calcistica giovanile nazionale, dopo le grandi soddisfazioni conquistate lo scorso anno.

Punto di riferimento radicato nel cuore della Romagna, Alpha Immobiliare conta dodici sedi distribuite tra Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Meldola, Faenza, Savignano e Ravenna, che testimoniano la volontà e la voglia di crescere della società.

Il suo continuo sviluppo è frutto di una visione chiara, innovativa e attenta alle esigenze dei clienti, accompagnandoli in ogni fase della compravendita immobiliare con un’offerta che va ben oltre la semplice intermediazione: dalla consulenza personalizzata alla progettazione, fino al supporto bancario e post-rogito.

«Essere nuovamente al fianco del Cesena FC (militante nel campionato di Serie B) – ha commentato l’Amministratore Delegato Daniel Saliaj – ci riempie di orgoglio. Crediamo fortemente nei giovani, nel loro potenziale e nel valore dello sport come scuola di vita. Sostenere la Primavera bianconera in una stagione così importante, in cui affronteranno le migliori realtà calcistiche italiane, è per noi un impegno e una motivazione speciale».

«Siamo felici che Alpha Immobiliare abbia rinnovato la propria fiducia e il proprio sostegno alla nostra formazione Primavera. Il Campionato Primavera 1 – ha affermato Nick Aiello, Vice President of Operations Cesena FC – è una vetrina di altissimo livello e poterlo affrontare insieme a un partner solido, radicato nel territorio e vicino ai valori del nostro club, rappresenta un valore aggiunto per il Club.»