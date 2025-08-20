Le novità della stagione calcistica di DAZN

Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.

Manca meno di una settimana al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo, intrattenimento e approfondimento si fondono in un racconto sportivo moderno, che mette i tifosi al centro dell’esperienza. Nuovi programmi live, una squadra di talent ampliata con nuovi opinionisti e contenuti esclusivi accompagneranno gli appassionati dal prepartita fino al post, rendendo ogni giornata di campionato un evento da vivere fino in fondo.

UNA SQUADRA STELLARE: TORNA LA DAZN SQUAD, SI AGGIUNGONO NUOVE LEGEND.

DAZN si prepara a scendere in campo con tante novità: volti nuovi e nomi iconici si uniscono alla squadra storica per accompagnare i tifosi in un racconto del campionato sempre più profondo, emozionante e vicino al pubblico.

Confermati i protagonisti del grande calcio su DAZN, che accompagneranno i tifosi in campo e studio, come Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli. Al loro fianco, anche i volti più apprezzati della nuova scena sportiva – Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Barbara Cirillo – pronti a scendere sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche.

Ma la vera novità è l’ingresso in rosa di grandi Legend che hanno fatto la storia del calcio italiano e che debuttano ufficialmente nel team di DAZN come nuovi opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguet e il “Profeta” Hernanes. Ex fuoriclasse, appassionati e autorevoli, pronti a coinvolgere i tifosi con retroscena inediti e analisi di chi il campo lo ha vissuto davvero.

Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e le analisi ai microfoni di DAZN, in studio e a bordocampo.

IL WEEKEND DIVENTA UN GRANDE SHOW CON I NUOVI PROGRAMMI DELLA DOMENICA E DEL SABATO.

LA GRANDE NOVITÀ DELLA DOMENICA: “FUORICLASSE – SERIE A SHOW”

Grande novità della stagione è “Fuoriclasse – Serie A Show”, il nuovo show live della domenica sera firmato DAZN in partenza dalla quarta giornata. Un appuntamento fisso che si accende nel post-partita del match clou della giornata calcistica trasmesso in esclusiva e che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà – in un clima familiare e professionale allo stesso tempo – il post-partita in un evento spettacolare.

Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet,“Profeta” Hernanes.

Dalla tattica, alle statistiche e ai retroscena, tutto sarà raccontato con un linguaggio moderno che unisce gli appassionati storici alla nuova generazione di tifosi digitali che potranno interagire con lo studio durante la diretta condividendo commenti a caldo attraverso la funzionalità Fan Zone.

IL SABATO SI FA SPETTACOLO CON “VAMOS! – IL SABATO DELLA SERIE A”

Ma il grande weekend calcistico di DAZN non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17:00 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato. Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause.

Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.

VIVI IL POSTICIPO INSIEME AI TELECRONISTI DI DAZN: “4,3,2,1” È IL NUOVO SHOW DEL LUNEDÌ

La settimana su DAZN inizia con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni saranno in diretta, ogni lunedì sera, per dare vita a un confronto autentico e diretto nato dalle telecronache delle partite vissute in prima linea durante il weekend. Le voci di DAZN condivideranno la propria lettura dei match di Serie A, arricchita da contributi video, anche esclusivi, analisi tattiche, dati, curiosità e il racconto diretto delle emozioni provate. Freschezza di racconto combinata a profondità delle analisi per raccontare il calcio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive e lo racconta.

I “GRANDI CLASSICI” ON DEMAND PER PORTARE IL TIFOSO OLTRE AL CALCIO CHE CONOSCE.

OPEN VAR

Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di OPEN VAR, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l’approfondimento sarà la squadra di giornalisti di DAZN, affiancata da Gianluca Rocchi, che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).

BORDOCAM

Il format originale DAZN che si distingue per qualità narrativa e capacità di coinvolgimento emotivo, torna a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una prospettiva soggettiva unica e immersiva, le telecamere e i microfoni di BORDOCAM “chiamano” i tifosi direttamente in campo, rivelando retroscena mai visti e sentiti: le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo un’esperienza immersiva e autentica, il vero lato nascosto del calcio.

MY SKILLS

Torna poi il format di DAZN realizzato in collaborazione con EA Sports FC 25, che mette al centro le abilità tecniche e tattiche dei protagonisti della Serie A. In ogni episodio, i calciatori si raccontano attraverso interviste e sessioni pratiche, analizzando le proprie caratteristiche distintive e mostrando le loro qualità sia in contesti tattici sia attraverso esercizi sul campo. Un viaggio dentro i segreti del loro talento, tra tecnica, visione di gioco e allenamento.

Con un’offerta editoriale ancora più ricca, DAZN si conferma il punto di riferimento per il grande calcio italiano. La Serie A Enilive, quest’anno, non sarà solo da guardare: sarà da vivere, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione. (fonte: DAZN)