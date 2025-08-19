Marketing – Asahi Super Dry entra nella “famiglia” dei partner dell’Arsenal FC (EPL).
L’Arsenal F.C. (club di English Premier League) ha annunciato, di recente, un’alleanza strategica con “Asahi Super Dry”, che diventerà il suo partner ufficiale per la birra a partire dalla stagione 2025-26. Più che un semplice accordo di diritti di vendita, si tratta di una partnership pluriennale e multi-milionaria che combina la distribuzione esclusiva all’Emirates Stadium con campagne di marketing che vedranno protagonisti i giocatori del club.
Il birrificio giapponese (Asahi Group Holdings), che offrirà i suoi prodotti “premium”, sfrutta questo accordo per rafforzare il proprio posizionamento a livello globale e creare un legame emotivo con milioni di fan del calcio. Questa alleanza si inserisce anche nella sua strategia di crescita accelerata: Asahi Super Dry ha registrato un aumento del 33% nelle vendite in valore nell’ultimo anno, con una crescita di 68 milioni di sterline solo nel Regno Unito.
Inoltre, questa mossa consolida la presenza di Asahi nel mondo dello sport, dove ha già un accordo in vigore con World Rugby fino al 2029. Con l’Arsenal, il marchio ottiene non solo visibilità internazionale, ma anche un asset dal forte valore emotivo: l’esperienza del tifoso. fonte: Arsenal.com