Manuel Locatelli rinnova con Juventus fino al 2028. L’accordo curato da DCF Sport Legal

Lo studio DCF Sport Legal ha tutelato gli interessi di Manuel Locatelli nel rinnovo di contratto con la Juventus Football Club fino al giugno 2028 (il 25enne calciatore originario di Lecco è centrocampista anche della nazionale).

Il prolungamento è giunto al termine di un lavoro svolto in sinergia con il team di agenti del calciatore azzurro ed è il frutto di un progetto voluto dal giocatore per la sua tutela legale a 360° dentro e fuori dal campo.

“Noi tutti in DCF conosciamo Manuel e la sua famiglia da tanti anni, ma soprattutto siamo consapevoli dei valori umani che, prima di tutto, li contraddistinguono. Perché prima viene sempre l’uomo, poi l’atleta. L’abbiamo visto soffrire, crescere, maturare e coltivare il suo sogno con passione fino a diventare il campione che conosciamo oggi” ha spiegato ai media in una nota l’avv. Cesare Di Cintio (co-founder dello studio DCF Sport Legal, con sedi a Bergamo, Milano e Roma). L’avvocato bergamasco (nella foto in primo piano è il secondo da destra), tra l’altro, è impegnato, da poco meno di 1 anno, nella gestione dell’ufficio commissariale della Lega del Ciclismo Professionistico (LCP), coadiuvato nel lavoro dal sub- commissario l’avv. Mauro Sferrazza, per il rilancio a 360° del movimento “pro” ciclistico tricolore.