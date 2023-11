Al via il nuovo progetto del trofeo monomarca Honda RedMoto FMI

Una nuova competizione voluta per avvicinare i giovani alla SuperMoto, per proseguire in quel rilancio della disciplina che sta dando risultati positivi sia a livello nazionale che internazionale. La Federazione Motociclistica Italiana e Honda RedMoto lanciano il trofeo monomarca Honda RedMoto FMI.

Grazie alla collaborazione del promoter FXAction, la serie si correrà nel contesto delle 6 prove dell’Italiano Supermoto, di cui il calendario verrà reso noto prossimamente, ed è pensata per chi si avvicina alla specialità. Due le categorie previste: SMT (Supermoto Trofeo) ed SMF (Supermoto Free). Nella prima la partecipazione è consentita ai possessori di Honda CRF 450R SMT o con Kit SMT non modificata né personalizzata. Nella seconda possono prendervi parte i possessori di Honda CRF 450R trasformata in Supermoto senza limitazioni di preparazione, ad eccezione della cilindrata.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “La FMI crede fortemente nella crescita, già in atto, della Supermoto e investe per proseguire su questa strada. Sono molto soddisfatto che Honda RedMoto abbia voluto condividere con noi e con il promoter FXAction, che ringrazio, questo progetto perché avere una visione comune e creare iniziative concrete è fondamentale per avvicinare giovani e appassionati alla specialità”.