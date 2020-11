EFL, arriva il piano per Serie B e C UK: ecco il “Bridge to a sustainable Future “

La pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio il mondo del calcio, specialmente quei club che militano nelle serie minori, i cui introiti dipendono essenzialmente dalla presenza dei tifosi negli stadi. La “English Football League“, che comprende la serie B e la serie C inglese, sta particolarmente risentendo del prolungato lockdown.

In un articolo pubblicato da “SportBusiness“, Nic Couchman (esperto di giurisprudenza sportiva presso lo studio legale “Charles Russell Speechlys LLP“) e Roger Elford (specializzato in diritto amministrativo) hanno esposto il loro piano “Bridge to a sustainable Future“.

La proposta si concentra sulla ristrutturazione del debito delle società, che in Inghilterra ora si basa sulle attuali regole della EFL che però, secondo entrambi gli esperti, sono ora inadatte a fronteggiare l’emergenza. Il regolamento vigente infatti prevede che le società insolventi debbano finanziare il proprio debito cercando altri finanziamenti a debito, mettendo un’enorme pressione sui consigli d’amministrazione7azionisti. Il “Ponte per un Futuro sostenibile” suggerisce invece l’utilizzo degli “Accordi volontari aziendali” (in inglese “CVA“), già presenti nel diritto amministrativo inglese, ma non validi per le società calcistiche a causa dei regolamenti EFL.

Gli “Accordi volontari aziendali“, sostengono Couchman ed Elford permetterebbero, qualora il 75% dei creditori li accettasse, una completa ristrutturazione del debito, che verrebbe praticamente azzerato. Il piano dei due giuristi prevede inoltre dei ristori in denaro dal governo per sopperire alle spese dei club per questa stagione, la rimozione della regola delle penalizzazioni in classifica per i club ora insolventi e sgravi fiscali per le aziende che intraprendono questa via di ristrutturazione finanziaria sostenibile.

Nic Couchman ha commentato: “L’obiettivo è aiutare i club a diventare finanziariamente stabili nell’immediato futuro. Riteniamo che queste misure creeranno una struttura più sicura per attrarre prestiti e finanziamenti”. “Questa soluzione” aggiunge però Couchman “richiede uno sforzo collettivo da parte dell’EFL, dei club ma anche della autorità esattoriale inglese, nonché dei creditori privati. Questi principi generali potrebbero essere applicati anche ad altri sport, i cui club più piccoli stanno subendo gli stessi disagi finanziari”.