Maglia speciale di Erreà per i 110 anni del Pontedera calcio (Lega Pro)

In occasione della partita Pontedera-Siena (giocata ieri), si sono svolte le celebrazioni dei “110 anni” del Pontedera calcio (Lega Pro – girone “B”). Durante la serata hanno sfilato anche i ragazzi del settore giovanile (presente e futuro della società “granata).

La squadra è scesa in campo con una divisa, creata da Erreà e scelta dai tifosi, che ripercorre la storia del Pontedera calcio attraverso i propri colori. Le divise (nella foto in primo piano) indossate dai giocatori successivamente sono state messe all’asta con la collaborazione della onlus “Sport for Children” (con il ricavato devoluto in beneficenza).